Winkie公開鬧爆昔日HotCha隊友Regen雙面人 (17:12)

前女團HotCha成員張惠雅(Regen)日前接受電台訪問時,稱在HotCha年代與隊友時有爭拗,與黎美言(Winkie)吵得最多,還指對方遇上不喜歡的事便直接說出來,未必人人能容忍其性格。

Regen此番話挑起Winkie的神經,Winkie在Instagram連續發文公開鬧爆她。Winkie說︰「其實你過好自己人生,我覺得冇必要再喺你訪問度提起評論我,我哋已經係分開個體。因為對我來講,我都頂唔順你哋性格,人前人後一套,無team spirit,全為自己私心,唔係我當初追求嘅嘢。我鍾意一齊成功而唔係分開成功,所以係我唔玩。無奈我一直為咗大體,唔想影響大局,隱藏自己感受多年,很痛苦,啞忍15年我現在終於落到決定。我覺得坦誠善良相處,絕對好過俾人出賣。希望有一日你哋都能夠懂得檢討自己,不要在人前扮成弱者。關係係雙方不是單向,社會很多人都有情緒病,我亦試過,唔代表我唔出聲。不要用這種手法宣傅自己新歌。I am Serious Now. Get Out of my Life.」

Winkie又反問是誰多年來一直傷害她,要求這人停止。她又說︰「弟弟離開的傷痛,只有一年多,其實我仍在適應中。你訪問說話前可否思考一下?你focus自己可以了。這不是敢言,而是魯莽草率。Please不要再在別人傷口上繼續灑鹽,Leave me alone child。」

對於Regen指她遇上不喜歡的事便直接說出來,Winkie反駁︰「咁你就要諗吓,點解我鍾意直接講,就係唔鍾意你哋喺背後做咁多小動作,純粹私心,想行個人路線或得到個人利益。我只知道要團結先會成功,承諾就係承諾。一路以嚟,做咁多小動作傷害我。我覺得咁多年,手指只係識指向人,可以試吓檢討吓你自己,高傲自滿嘅性格,都未必頂得你順。我正式宣佈呢個組合我唔會再有興趣重組,粉絲們抱歉。15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會,最後我選擇自己心靈行先。你無辦法想像忍耐15年有幾受傷害。That's enough to end this﹗」

Winkie說自己今次「真正放得低」,一直因為粉絲才不說出來。她強調︰「I always try to be kind patience, but don't take it for granted﹗」

