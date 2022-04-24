指Winkie性格難人人容忍被鬧爆 Regen為言詞表達欠佳公開道歉 (17:53)

前女團HotCha成員張惠雅（Regen）因接受電台訪問時指當年常與隊友黎美言（Winkie）爭拗，還稱未必人人容忍到Winkie有話直說的性格，結果挑起Winkie神經，被Winkie在社交網連環發文鬧爆。

Regen今日在社交網澄清︰「其實本身訪問者係問邊個同你最close同埋有無嗌交，亦都係經常畀記者問到，好似啲問題會跟到我落棺材咁。我其實係答同Winkie close啲因為Winkie好多嘢都直接講出嚟，而我係buy呢一套。我表達唔好，其實係想講好多人未必會接受咩都直接講嘅人，但係我ok佢呢個性格。」

Regen稱最近有與Winkie短訊聯絡，覺得她心態改變了，成熟了很多，很正面、很叻。她指Winkie背負很多壓力下創業，很專心做好自己的事之餘，也會主動關心其情緒，因此為自己令對方感難受而道歉。她說︰「今次訪問引申嘅嘢，就如大部分做完記者訪問後出嚟嘅標題都一樣咁驚嚇。自己唔叻講嘢，呢次當係一個契機，依家開始，所有關於組合嘅問題我都唔會再答任何嘢，呢次係最後一次回應。」

她強調︰「其實做完一首歌，應該無一個歌手係希望用八卦嘢去宣傳。唔想齋講歌嘅製作，講吓我喺餐廳整咩意粉我都仲開心啲。歌手同藝人好多時會被動地被放大好多嘢，自己都好唔想自己咁Juicy，不過就好似大家成日咁講份工包埋，一直都學習緊睇開啲同放鬆心情笑吓就算。平衡緊。」

（即時娛樂）