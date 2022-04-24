拉近網民距離 樂易玲皮褸電單車上陣：620五個0 call我 (18:14)

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理樂易玲為了拉近與觀眾、網民的距離，最近利用自己真實電話號碼「62000000」在IG開設「62000000callme」帳戶。樂小姐是曝光極高的管理層，人稱「樂小姐」，還有另一外號「620」。樂小姐在這個Ig會跟大家分享邵氏及TVB藝人最新動向、旗下藝人工作日常，甚至是自己與圈中人一些鮮為人知的故事。

為隆重其事，樂小姐特別參考鄭嘉穎經典廣告，利用「620五個0 call我」拍攝宣傳照作為第一post，拍攝當日向衛志豪借用電單車，樂小姐自備紅色皮褸型爆登場，衛志豪則在旁邊教授擺pose、拎頭盔貼士，最後只花了十五分鐘左右就順利完成。

「62000000」這個珍貴電話號碼是方逸華多年前購入，連同當年最新款手機送給樂小姐的，她的Ig也提及這段往事。當年跟方小姐工作關係密切，細心的方小姐更會為她搜羅各式各樣620系列物品，還有幾個「620」車牌，每一份都是非常珍貴的禮物，現在看到620系列物品都會睹物思人。樂小姐一直都會留意旗下藝人動向，陳山聰主演的《金宵大廈2》正在熱播中，早前山聰接受很多訪問，樂小姐則以「620CCTV」分享花絮片段。音樂方面，兩位同樣來自《超級巨聲2》的吳業坤及胡鴻鈞將會入錄音室正式錄歌合唱主題曲，原來「坤＋鈞」從未正式合作過，難怪兩人收到消息都O晒嘴。

（即時娛樂）