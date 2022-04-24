聲生不息︱炎明熹歌聲感染力強 被讚「TVB驕傲」 (19:21)

無綫電視（TVB）與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》，今晚8時半於翡翠台首播兩小時香港版。16個獻唱單位包括林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸，將分成男子組及女子組，配合首集競演主題「歌曲與我的驕傲」，分別獻唱《耀出千分光組曲》、《祝福》、《傾城》、《無條件》、《沉默是金》、《寂寞的男人》、《真的想見你》、《夕陽醉了》、《遙遠的她》、《執迷不悔》、《大地》、《蜚蜚》、《初戀》、《抱一抱》、《愛與痛的邊緣》、《卡拉永遠OK》。

兩隊歌手每輪將進行一對一PK賽，「金曲出品團」（現場觀眾）將在每位歌手出場前，根據各人獻唱歌曲賦予期待值，每輪勝出歌手將獲得該輪所有觀眾給出的期待值，經過八輪PK賽，全場累積期待值更高隊伍，將成為本集獲勝隊伍，並會贏得與出品團共唱觀眾選擇金曲機會。首集將有三首歌曲被選入「港樂時代唱片」，透過與觀眾合作，令音樂有新生不息的未來，打造港樂新里程碑。

節目雖然雲集香港及內地前輩級歌手，但曾比特、炎明熹（Gigi）兩位香港年輕歌手表現出色成功突圍，分別憑《初戀》及《蜚蜚》獲得內地觀眾及台前幕後工作人員高度評價。曾比特更憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，並成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手。《初戀》是80年代歌手林志美的歌曲，現年28歲的曾比特演繹這首充滿少女情懷的歌曲完全零違和。首度在內地節目大展歌喉的他表現出色，其「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議話題。曾比特笑言其頭髮體積龐大，拍照及錄影時要相當小心，更被製作組視為「頭」號注意人物。

只有17歲的炎明熹獻唱已故香港女歌手陳僖儀作品《蜚蜚》。她雖然出場前謙稱自己是負責讓賽，但獲製作組讚為「TVB的驕傲」，一獻聲便成功懾住全場聽眾心靈，歌聲有超強感染力，獲全場掌聲。坐在後台的李克勤忍不住稱讚「真假音用得蠻好」。炎明熹透露出場前相當緊張，更以其招牌害羞風格詢問主持自己是否耳朵紅了，更搞笑反問：「我連瀏海都紅了嗎？」該輪PK戰賽果前，她第三度出招，對住鏡頭大擺超萌表情動作，被封新生代「可愛教主」。

（即時娛樂）