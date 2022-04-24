王君馨回憶港姐身分好抑壓 狂野舞姿感動蘇有朋起雞皮 (19:41)

王君馨（Grace）離開無綫返內地發展，以35歲之齡參加《了不起舞社》受注目，昨晚播出第二集，Grace壓軸出場比賽，多個微博主流網主和網上媒體也有報道或轉發。Grace獲其他參賽者支持，她出場時獲現場59名「妹妹」以熱烈歡呼聲打氣。她的舞蹈演出充滿狂野之外，眼神的演繹更贏盡各舞者、社長和主理人的讚賞，蘇有朋更忍不住和王霏霏說Grace的演繹完全是一個真女人，和節目組分享感受時更說看她演出會感動到起雞皮。

雖然Grace未能成功成為舞社的正式隊員，但仍然會以預備隊員的身分留在節目繼續挑戰。她分享過往經歷的時候，說到自己從小就很喜歡舞蹈，在美國生活時也比較自由，生活態度也比較放開，但回港參選香港小姐贏得亞軍後，為了兼顧儀態，自己的性格和態度會自然地收起來。蘇有朋說感覺到她過往在心裏的抑壓，Grace便忍不住哭起來！她稱人慢慢長大，在追夢的時候會愈來愈怕承擔風險，但人生只有一次，希望做到離開的一刻不會有遺憾，就算沒有成功，但一定要活出自己的人生。這番說話立刻感動到NCT的TEN李永钦、王霏霏及現場多個選手爆哭，更啟發多個選手對打破夢想、年齡和性別限制的想法，重新定義人生價值，作為第二集完美的總結。

（即時娛樂）