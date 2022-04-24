鄧麗欣飄逸長裙出席烏甸尼遠東電影節 贏盡全場掌聲 (21:03)

鄧麗欣（Stephy）出席第24屆烏甸尼遠東電影節，分別代表電影《飯戲攻心》與《12日》參加盛典。《12日》入圍該影展競賽部份，競逐「The Mulberry Award For Best Screenplay」獎項。

電影節開幕禮上Stephy穿著飄逸長裙，司儀特別以「Diva」來介紹她，贏盡全場掌聲。隨後她出席《12日》的首映禮，全場觀眾報以熱烈掌聲，出席首映禮外，Stephy也參加對談活動與影迷作近距離接觸。

疫情下國際影展復辦，更有觀眾可以出席一同欣賞，Stephy直言可能因此觀眾也特別熱情：「據我所知今屆的烏甸尼影展也是自疫情以來，首次有現場觀眾入場一齊睇戲，可能因此觀眾反應好熱烈，會畀到我好多的感動！我都好期待《12日》套電影可以快啲在香港上映，可以同大家一齊在戲院感受這套電影。」

Stephy曾擔心海外的觀眾對《12日》中香港地道的婚姻愛情故事沒有共鳴或看不明白，直至《12日》的國際首映禮後，看到現場觀眾的即時反應，雖然笑點和香港觀眾不同，又有一個日本男士觀後跟Stephy傾談，笑言如果自己是男主角這樣對待太太，應該好快會被趕出家門。Stephy見外國觀眾喜歡這部戲，亦鬆口氣。

今次Stephy相隔差不多三年再次往歐洲，難得到訪意大利，影展後會多留當地數日才回香港。出席影展活動外，Stephy也不忘品嘗當地美食，不過因時差，總是食晚餐食到一半便會想瞓覺。影展上，Stephy遇見何超儀、陳子聰及詹昊宸等，她說：「超儀、陳子聰同埋Jim Sir佢哋今次帶咗一套好有意思的記錄片去烏甸尼，好開心可以遠在意大利見到佢哋。」

（即時娛樂）