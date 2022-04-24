聲生不息︱楊千嬅唱《無條件》 奪最受歡迎金曲奬 (21:51)

《聲生不息》今晚（24日）首播，楊千嬅選唱好友陳奕迅（Eason）的《無條件》，她憑此歌奪「最受歡迎金曲奬」。千嬅覺得獲「最受歡迎金曲奬」是《無條件》這首歌很有力量，所以要感謝陳奕迅有那麼多好的作品，亦感謝觀眾朋友對這個舞台上的共鳴。

她說選唱《無條件》是因為很喜歡這首歌，年輕時未必明白這份歌詞，但是現在40多歲，再回頭看看，其實這是一個人生大道理。人生很多時候追求自己的目標或夢想時都會無條件付出，年少的時候可能會覺得這種無條件是有一種犧牲，但是現在回想過去你會發現，其實是你非常有自信，對生活的一種自我肯定，你才可以無條件去完成那個未必有一個好結果的事情。當時自己不知道結果會怎樣，就是無條件的去追。

《聲生不息》是以推動廣東歌為主，千嬅覺得港樂的驕傲就是演藝圈中每一個前輩對師弟師妹的愛，用音樂傳承的過程當中也需要幫忙與給予。她又說港樂的驕傲還有就是友情，跟Eason在同一個比賽出道，對方不時對她提點，大家的音樂也是會互相分享一些情緒與記錄，所以Eason在音樂上對她影響很大。還有梅姐（梅艷芳），一位大師姐，她會很關注每一屆出來的師弟、師妹，她會給新人演出機會，還讓大家知道有一個新人叫楊千嬅。

（即時娛樂）