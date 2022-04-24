CHILL CLUB頒獎禮︱盧瀚霆力壓姜濤奪男歌手金獎 同時獲頒「年度之歌」 (23:44)

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》的「年度男歌手」金、銀、銅得主分別為盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及林家謙，Anson Lo的歌曲《Megahit》同時成為「年度之歌」。

Anson Lo得知自己奪金時一臉驚喜，他表示如果不是因為四年前有MIRROR的出現，大家就不會認識他、關注他。Anson Lo坦言MIRROR 12子雖然最近也有疲倦感覺，但每天也能做自己喜歡的事，因此不會厭倦。他承諾自己及MIRROR也會繼續努力。當大會宣布他同時奪得「年度之歌」獎，Anson Lo自言心情非常緊張，他指《Megahit》是首關於溝通的跳唱歌，而他去年學到的最大課題就是溝通。Anson Lo回憶第一日出道已夢寐以求有首大家能一齊跳唱的歌，因此他無論發生什麼事也不會放棄繼續製作跳唱歌，他也說自己有很多不足的地方，不會不理會。

銀獎得主姜濤表示去年在台上說過他們有天要成為亞洲第一，但經過一年時間後，他發現在場的歌手在其心目中已是第一。姜濤說︰「我很喜歡這個地方，只要大家想聽，我一定繼續唱下去。」

（即時娛樂）