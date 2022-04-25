演唱時有神秘男聲嗌「成件事好正」 許廷鏗罕有放負呻唔開心 (11:17)

許廷鏗（Alfred）昨晚（24日）在ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》演唱歌曲《修羅場》時，疑有工作人員忘記熄咪，現場傳出一把男人聲，不斷講「成件事係好正㗎！」、「睇整體㗎！睇整體㗎！」、「總之我同你講，成件事係perfect㗎」、「keep going keep going」，事件惹網民熱話：「睇睇下心諗咩料，仲以為自己聽錯」、「以為係旁白，因為許廷鏗冇受影響咁，好專業」、「冇爆粗嗰下仲犀利」等。

Alfred事後在社交網罕有放負：「睇返演出的直播，容許我真係有少少唔開心，唔係想怪責，但係花心機時間綵排演出，就係希望盡善盡美，可以令觀眾視覺聽覺有享受，喺台下一路做觀眾，我都真心覺得個show好正，所以更加想做好自己嗰part，好少咁樣放負，呢個story得24小時，俾我抒發一下，我仍然相信大家在努力，為着令觀眾知道表演是一門專業的學問，好啦﹗冇咩事我繼續努力準備出碟事宜。」

之後Alfred再在Instagram貼相，以「對專業的執著」為題抒發感受：「看到這樣的百花齊放，好多演出都令我 雀躍，所以同自己講了一句：『一定要好好的去表演』，因為重視所以盡力，因為在意所以失落，因為不值所 以抱憾，今晚讓我這樣一晚，明天還是會去盡力，為我的工作和唱片，為證明行業的專業，為回饋大家的支持，好少這樣表達失望，收到大家大力鼓勵，謝謝你們愛護包容，讓我任性放個負，#明天一切如常。」

不少網民留言安慰Alfred：「塞翁失馬，焉知非福，令更加多人知道你嘅實力」、「支持你，你今晚唱得好好，you are the best」、「唔好咁灰啦，呢啲嘢好難預料得到，雖然佢哋做錯咗，做好本分就OK啦！」

（即時娛樂）