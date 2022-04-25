MC $oHo & KidNey孖MIRROR同台Battle掀高潮 Alton甩嘴勁忟自己 (12:11)

《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》昨晚（24日）圓滿結束，當頒發「CHILL CLUB年度組合」獎之前，各組合上台表演，其間MC $oHo & KidNey唱出向人氣男團MIRROR抽水的《Black Mirror》時，MIRROR的12位成員竟然上台一齊Rap兼跳舞，掀起全晚高潮，今次兩隊難得同台表演，不少網民讚驚喜兼有氣度。

事後有份改詞的MIRROR成員王智德（Alton），在Instagram貼相抒發己見：「《Black Mirror》推出嘅第一日，我（個人）已經話Mirror都應該發揮下個小宇宙，不過因為冇好嘅時機，就...冇咗件事。

今次Chill Club，機會嚟喇飛雲，當中花姐（經理人黃慧君）話有個小使命比我，私底下比咗個行動代號『百花齊放』，意思？咪就係字面解說，最後個表演如果帶到驚喜比大家，就先要多謝公司嘅氣度，再多謝你哋嘅投入。

至於甩嘴失誤，我內心已經孭住十字架行咗轉耶路撒冷，忟自己忟到頭髮都甩（啋）...咁！唯有加快腳步，下次做好啲...始終！要攻要守 不顫抖 路仍必須走。」

（即時娛樂）