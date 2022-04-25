保錡祝福舊愛沙律 193認開Cafe呃錢：要平去食兩餸飯 (13:06)

組合ERROR昨晚（24日）於《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》攞得「雙銅」成績，包括「年度組合」銅獎，以及成員郭嘉駿（193）奪得「年度新人」銅獎。

ERROR表示很開心在公司頒獎禮有零的突破，但要多得今年將樂隊和組合分開，否則正常來說，他們應該拿不到獎，希望明年可以再上台。

193表示沒想到獲銅獎，因他自覺有更多歌手比他值得獲獎，所以沒呼籲粉絲投票，而且他只為興趣唱歌。肥仔表示明年力谷吳保錡攞新人獎，3子大讚保錡新歌《猥瑣》好聽，已想好下首叫《人渣》。

有傳沙律（張沛樂）與ViuTV解約，是因為想跟保錡劃清界線？保錡表示：「合約還是交由公司回應，每個人合約都不同。」保錡表示大家已沒聯絡，但會祝福沙律，最緊要她開心，找到自己的方向。

193和朋友夾份投資的咖啡店遭食客投訴，指食物貨不對辦，193表示：「我想投訴的人應該未去過Cafe吃東西，因為Cafe向來都是呃錢的，如果要平可以去食兩餸飯，我這裏有裝修及所有配套，價錢算正常。」對於網上流傳的那張食物質素相，193自言也覺得很核突，已叫拍檔訓斥員工，並改良食品：「大家下次再來，包你食到嘔。」

（即時娛樂）