盧瀚霆奪兩大獎惹爭議 姜糖神徒掀罵戰 姜濤：音樂冇勝負之分 (13:43)

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》昨晚（24日）圓滿結束，人氣男團MIRROR成為大贏家，團隊連個人共奪得9獎，Anson Lo（盧瀚霆）除憑《Megahit》奪得「年度之歌」，更擊敗隊友姜濤首奪「年度男歌手」金獎，但賽果惹來「姜糖」（粉絲暱稱）不滿，替姜濤連續兩年屈居銀獎不值，還質疑「造假」，與「神徒」（粉絲暱稱）掀起網上罵戰，姜濤和Anson Lo攜手「拆彈」，主動平息風波，姜濤還拋金句：「音樂本身是沒有勝負之分！」

對於有網民質疑男歌手獎賽果「造假」？隊長楊樂文（Lokman）解圍說：「這個要問大會會計師。」其間姜濤搶咪說：「我想講誰攞獎我們都應該開心，每個人攞獎都是值得開心的事，更何况是自己隊友，希望大家不要想太多！」

談到姜糖和神徒在網上掀起罵戰？姜濤坦言一直知道這件事，組合就是這樣，粉絲之間會有些爭執，但他與Anson Lo的感情，一定不會因這些事而不好，大家不需擔心：「我不會刻意叫粉絲投票，要投我或MIRROR，大家投自己喜歡的，如果每年都是MIRROR或我們個人單曲得獎，即是代表樂壇無進步，我不需要每年都是我們，我甚至希望以後每一年，都有比我們犀利的人出現。」

Anson Lo亦表示對內競爭和比較，其實在所難免，有組合就會有這些問題，但他們心知無論外界如何比較都好，都不會影響到他們的關係。姜濤再說：「我希望每位香港人，都可以支持每一位本地歌手，無論是你喜歡還是不喜歡的，希望我們的音樂，真的可以令大家proud of整個亞洲。」Anson Lo表示每位隊友出歌，大家都很期待。

談到有姜糖不滿賽果提早離場？姜濤表示可能某部分粉絲太惜他們，他理解的，但希望大家注重音樂本身，又指音樂本身沒有勝負之分，音樂只有享受：「希望大家享受這個騷，返到屋企冲個靚涼享受一下。」

（即時娛樂）