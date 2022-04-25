CHILL CLUB頒獎禮賽果「陽盛陰衰」 女歌手僅獲4獎 (15:06)

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》各大獎項，昨晚（24日）塵埃落定，人氣男團MIRROR合共奪9個獎，成為大贏家，有心水清的網民發現頒獎禮賽果「陽盛陰衰」，女歌手合共獲4個獎，當中3個獎是年度女歌手三甲鄭欣宜﹑Serrini和陳蕾，Serrini同時還獲年度唱作人銅獎，不過在年度十大歌曲方面，女歌手則全軍盡墨。

Serrini昨晚一襲黑裙登場，造型被指似「新版徐小鳳」，而她獲獎時則說：「多謝爹哋媽咪，今年我學咗好多嘢，我要更加學識點愛自己，同埋所有人都係明星，你想fans點對你，你就點對待自己。我真係冇諗過大家接受能力咁高，因為我啲歌連我阿媽都唔想聽，多謝大家，希望大家有美好前程，飲多啲『書』，唔係，飲多啲水，讀多啲書，我哋依家已係社會棟樑。」

《膠戰》的6位主持呂爵安﹑黃正宜﹑岑珈其﹑魏浚笙﹑徐浩昌和劉沛蘅有份角逐「年度組合」，「6膠」首度合體在九展唱《膠戰》主題曲《膠on﹗》，令觀眾感到驚喜萬分。

此外，有網民發現昨晚頒發年度新人獎時，主持人駱振偉宣布金獎得主是MC（張天賦）時，剛巧站在主持身後的MC $oHo & KidNey，突然踏前一步，之後駱振偉稍停半秒才說「MC...張天賦！」，令MC $oHo & KidNey立即收步，險釀成「關心妍搶獎」事件呢﹗

（即時娛樂）