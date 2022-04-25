MIRROR今年首支團歌面世 12子拍MV挑戰體能水池勁舞 (16:18)

人氣男團MIRROR今年首支團歌《Innerspace》今天（25日）推出，12子將帶大家進入充滿幻想世界，MV中上演一場激光及水舞間舞蹈，向高難度挑戰。

《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，有別於過去團歌，今次想大家多認識自己，從而尋找快樂泉源。隊長楊樂文（Lokman）介紹歌曲內容，他說：「今次《Innerspace》帶大家進入幻想世界，再帶大家跳入自己壯闊宇宙，觀察內在自己，再思考一下、了解一下、沉澱一下，從過程中發揮一個更大潛能，宇宙都是一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭所有事情，是快樂的第一步。」

為了今次團歌，MIRROR早前合體以兩天時間拍攝歌曲MV，Lokman形容為一天是文鬥，另一天是「舞」鬥，Lokman說：「拍攝第一日主力跳舞部分，第二日就是Mood Shot。」

今次MIRROR於《Innerspace》MV中，不但在激光中起舞，更在水池中勁舞，而他們舞蹈向來以複雜、高難度見稱，這次上演的一場水舞間，將難度再次提升，再挑戰MIRROR眾人的舞技與體能。眾人拍完MV後，由內到外全濕，12子十分期待MV推出，讓大家看到極具震撼力畫面。

今次《Innerspace》是為即將首個紅館舉行的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕，MIRROR眾人十分興奮，很期待演唱會的來臨。至於新歌MV於今晚9時在MIRROR YouTube Channel推出。

（即時娛樂）