廉政行動2022｜袁偉豪譚俊彥首度合作 一正一邪大鬥戲 (16:56)

由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝、陳敏之及陳曉華主演的劇集《廉政行動2022》，將由5月1日起，一連5個星期日晚上10時於翡翠台播映。

劇情講述10年前，唐偉聰（袁偉豪飾）與沈傲鳴（譚俊彥飾）同期加入廉署，兩人情如兄弟，但一次行動令二人各走極端，傲鳴私自行動受傷後辭職，自此杳無音訊；偉聰則於事發10年後，晉升為總調查主任。偉聰調查一宗貪污案時，發現傲鳴牽涉其中，原來傲鳴憑過往在廉署調查經驗，協助犯案集團避過各地刑事與反貪機構偵查，偉聰心痛好友走上歪路的同時，為了公平及公義，誓要將犯案集團繩之於法。

該劇製作特輯昨晚播出，花絮片中不乏飛車追捕、埋身肉搏等場面，譚俊彥與袁偉豪首度合作，兩人劇中角色一正一邪。蔡思貝所飾演的角色李進兒，性格則如「翻版沈傲鳴」，令上司袁偉豪擔心她走上傲鳴舊路。

總監製林超賢今次是第7次參與《廉政行動》系列，他透露今輯案件比較貼近民生，而他亦在劇情上給予意見：「好想衝破到調查員太過形象化嘅身分，調查員要符合好多規範，令到佢哋太唔似『人』；希望透過今次嘅故事令大家覺得，無論犯人定係調查員，雖然大家身分唔同，但其實都充滿人性。」

《廉政行動2022》電影感比較重，譚俊彥及袁偉豪表示在演技方面要調節並作出配合：「今次同幾位唔同嘅電影導演合作，有少少調節咗演繹方法，因為比較少對白，同埋會用多啲鏡頭同感覺去表達，所以每日喺現場都好有新鮮感！」

（即時娛樂）