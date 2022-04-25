馮允謙個唱優先訂票火速售罄 被鄭欣宜追歌：佢值得擁有最完美 (19:37)

馮允謙（Jay Fung）將於今年7月2日至4日在九展Star Hall舉行首個個唱「馮允謙Have a JAY Time 2022 演唱會」，今早（25日）10時信用卡優先訂票已火速售罄，加上昨晚（24日）在《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》膺「年度唱作歌手」銀獎，雙喜臨門！

Jay興奮說：「今朝收到好好消息，就係我嚟緊嘅個人演唱會，所有優先預售門票賣晒，我好開心，好開心，多謝大家。我等咗10年終於可以開個唱，知道好多人想嚟睇，我覺得好感恩，買唔到飛嘅朋友唔好灰心，遲啲仲有公開發售。希望之後限聚人數放寬或者加場，咁就可以多啲朋友入場睇我演出，不過呢啲都只係我嘅夢想啦！」

昨晚得獎後，Jay表示好感恩：「我非常感恩，雖然我付出好多努力，寫咗好多歌，但公司團隊和其他合作單位都好努力，所以我想用呢個獎報答佢哋。嚟緊唔可以停，7月2至4日我會舉行首個個人演唱會，我有好多歌要寫，唔可以停 ，要繼續衝。（剛才鄭欣宜公開向你追歌？）係，其實我寫咗，但覺得未完美，Joyce（鄭欣宜）值得擁有最完美，所以我要再調整到最滿意先至畀佢聽，好快，我會努力！」

（即時娛樂）