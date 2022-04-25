《金宵2》收視再跌 《食腦喪B》吸118萬觀眾《聲生不息》CHILL CLUB頒獎禮各有捧場客 (20:23)

無綫今天（25日）公布三台上周（4月18日至4月24日）的電視直播收視，隨着防疫措施於上周四（21日）放寬，三台的電視直播收視或多或少受影響而下跌。

無綫劇集《食腦喪B》首周18.2點收視（觀眾人數逾118萬），比《機智女法醫》大結局篇下跌4.9點；《金宵大廈2》收視持續下跌，第3周收視16.5點（觀眾人數逾107萬），比第2周再跌2點；上周無綫最高收視節目仍然是《愛‧回家之開心速遞》和《東張西望》，收視分別為23.9點（觀眾人數逾155萬）及23.2點（觀眾人數逾150萬）；無綫周日播映的《聲生不息》，收視為16.9點（觀眾人數約109萬）。

ViuTV方面，周日晚的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，電視直播收視為5.8點（觀眾人數逾37.6萬），是上星期最高收視節目；《肥美人》則為4點（觀眾人數近26萬），比之前下跌0.5點；首播的《GO！執！事務所》，收視3.2點（觀眾人數逾20萬）；韓劇《大發不動產》首周播映則有3.7點（觀眾人數逾24萬）。

至於香港開電視，最高收視依然是《空間改造王》，收視為3.2點（觀眾人數逾20萬）；《疫境中的餐桌》則是2.3點（觀眾人數逾14萬）。

（即時娛樂）