許廷鏗演唱受影響 稱ViuTV已修復及道歉 (22:57)

許廷鏗（Alfred）昨晚（24日）在ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》演唱歌曲《修羅場》時，疑有工作人員忘記熄咪，現場傳出一把男人聲，令他的演出受影響；為事件感不快的他，在社交平台連發兩文抒發心情；直至今午，他再以「也許遺憾也是另一種美」發文，表示已收到ViuTV製作團隊道歉。

許廷鏗留言，「一覺醒來看了好多留言/差不多每一個都看到了/這標題是當中樂迷提到/我突然發現時間的神奇/原來時機到就可換角度/撇開自己的執念去看開/要求事事完滿的強迫症/意外換來更突顯的支持/咁樣其實都有可貴之處/講真主動dm都需要勇氣/何況隨時係素未謀面嘅/都會驚食檸檬或被漠視/所以你每一個like同emoji/其實我都覺得值得回應/就等於我唱歌綵排演出/每一個字每一粒音都係/希望傳遞到每一位樂迷/而說穿了我都同你一樣/我都希望得到回應共鳴/咁依家我收到好多回應/換個角度其實得償所願/最緊要仲有下次有得唱/收到製作團隊致歉抱歉/其實我知道一點不容易/也知道大家付出的努力/失誤冇人想冇人會好受/錯有錯著反而可以知道/原來好多人著緊愛樂壇/呢樣就已經係最好的事/還是要多謝 @viutv 的應對/網上重溫版本已經修復/聽大家講話係very perfect/我都相信依家個頒獎禮/『成件事整體係正㗎！』/ #嗱本身話俾我唔開心24個鐘 #依家12個鐘就開心返喇仲識搞笑 #好啦大家安心重溫」。

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（即時娛樂）