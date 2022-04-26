MIRROR分享對紅館感覺：神聖 英雄地 里程碑 充滿夢想... (13:20)

人氣男團MIRROR今天（26日）舉行演唱會記者會，宣布於7月25日到7月31日，以及8月2日至8月4日，在紅館舉行合共10場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，票價分別為1280元﹑880元及480元。

12位成員清一色全白打扮，化身成12位白馬王子，亮相在西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行的記者會，現場有不少粉絲拿着燈牌撐偶像。

司儀沈殷怡問他們對紅館有什麼感覺，姜濤簡單表示：「好大﹗」隊長楊樂文說：「我心目中嘅紅館係好神聖地方，喺嗰度開完一個演唱會，就代表有啲嘢。」邱傲然（Tiger）說：「喺我心目中紅館係一個令人好緊張嘅地方，尤其係睇完《梅艷芳》就更加緊張，我依家已經好緊張。」

陳卓賢（Ian）說：「一個神聖地方。」柳應廷表示：「我覺得去紅館大家有唔同享受，無論聽覺同視覺，乜嘢都好勁，係一個宏偉舞台。」

王智德說：「紅館喺我心目中，你入去睇你坐邊都會睇到佢哋，我哋喺入面表演，我哋點樣睇，都會見到你哋。」李駿傑說：「紅館係一個充滿夢想地方，幫好多歌手完成夢想。」陳瑞輝說：「紅館係英雄地，喺嗰度表演嘅台前幕後都係英雄。」

呂爵安說：「紅館係一個好有意義地方，係每個歌手夢想同里程碑，好期待嗰日表現。」江𤒹生說：「令人發夢嘅地方，發夢都想去到嘅地方，希望今次會畀到個好好體驗大家。」邱士縉說：「紅館個舞台一定好勁，一定會飛天遁地，期待MIRROR個舞台係咪又會飛天遁地。」盧瀚霆說：「紅館係一個存在住支持我哋嘅人，因為冇你哋，我哋唔會上到呢個地方，所以呢個舞台係屬於大家嘅。」

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（即時娛樂）