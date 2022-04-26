《金宵2》結局篇揭5個迷思 男病人身分依然成謎 有幾多個陳山聰？ (14:53)

無綫劇《金宵大廈2》昨晚（25日）播出單元八《吃播（下）》，由丁子朗、伍樂怡、阮兒、蔡嘉欣及白彪等主演。

劇情講述兼任吃播的外送員阿甘（丁子朗飾），不惜一切甚至「自製真相」，誓要揭開「Lost & Found」背後陰謀，令自己及身邊人包括好友貴祥（白彪）、戰友彈彈珠（阮兒飾）及女友Suki（伍樂怡飾）陷入險境；最終阿甘成為犯罪集團另一犧牲者，隨著單元故事落幕，穿梭黑白世界及現實世界的犯罪集團MIA的Big Boss身分亦昭然若揭。

另外，主軸愛情線發展亦見明朗化，四角戀主角終於「齊腳」，除了李施嬅飾演的Ella和Lydia，陳山聰飾演的Joey，失蹤多時的Maurice，亦終於「現身」，原來Maurice之前被MIA擄走兼被誤當Joey被洗腦；劇情更為Maurice一洗「渣男」污名，揭示Maurice移情Lydia、全因給Ella愛的共感另有其人，面對Ella的不自知，Maurice獨自承受失落及痛苦，就在Maurice最失意時，在黑白世界遇上Lydia，並譜出真正戀曲；另一重要角色男精神病人（陳山聰分飾），昨晚處境亦相當危險，皆因身處60年代的他，同樣面對類似「洗腦」酷刑。

對於主線劇情愈見清晰，網民亦緊隨提出不少迷思，首先大家為精神男病人真身議論紛紛，有人認為是Joey或Maurice，有人則認為陳山聰應該還有第3個角色。對於網民疑惑，監製阿細受訪時依然強調要留意細節：「男精神病人嘅身分，去到第17集應該呼之欲出，大家可嘗試細心留意男病人拎住啲乜。」

昨晚亦是山聰與施嬅「考牌位」，皆因2人都要跟自己做對手戲，雖然有難度，但二人順利過關。

（即時娛樂）