食腦喪B｜神還原《大時代》愛情故事 76歲雪妮跟後輩爆蛋糕大戰 (15:51)

昨晚另一重要劇情，是阿Paul在街上認錯喪B生父，遂上前質問並發生拉扯，最終她慘被車撞死，劇情催淚！（大會提供）

無綫劇《食腦喪B》昨晚（25日）講到「喪B」余陽光（何廣沛飾）吃了股神汪閃博的腦袋，變得沉迷炒股，更挪用火鍋店資金，惹得「阿Paul」馬辛勤（雪妮飾）大怒。阿Paul用盡方法都未能阻止陽光炒股，甚至扮被車撞依然不得要領，之後喪B腦中突然閃過一組數字，以為是股票代號的他決定重錘出擊，惟最終股價大跌致血本無歸。原來該組數字是股神愛人「奀妹」的骨灰龕位號碼，股神因對奀妹念念不忘含鬱而終，喪B知道真相後決定幫股神完成遺願，相當感人。

「股神」故事神還原經典劇集《大時代》方展博與慳妹的愛情故事，除了名字「汪閃博」、「奀妹」是向方展博及慳妹致敬外，還重現《大時代》中經典Icon，包括方展博與慳妹定情歌《紅河村》，以及大結局中隨風飄去的紅絲巾。

昨晚另一重要劇情，是阿Paul在街上認錯喪B生父，遂上前質問並發生拉扯，最終阿Paul慘被車撞死，劇情催淚！現年76歲的雪妮入行逾58年，《食腦喪B》是她息影前最後一部作品，雖然雪妮身為大前輩，但毫無架子，日前一場雪妮慶生戲，她與一班後輩竟玩起忌廉蛋糕大戰，更玩到滿面忌廉，畫面溫馨又搞笑。

原來這場戲是經雪妮姐「霸氣首肯」才拍得成，何廣沛在社交網上載花絮照並留言說：「你又點會估到雪妮姐肯同我哋班後生玩到咁喪呢？其實作為後輩我哋都唔敢亂嚟，但雪妮姐好霸氣一句『有咩唔得呀』，所以先有呢場忌廉蛋糕大戰。」不少網民在該帖文讚雪妮姐玩得兼敬業樂業，不過亦有網民指浪費了蛋糕，亦擔心雪妮姐條頸會受傷。

（即時娛樂）