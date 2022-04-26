逐流時代｜跟麥明詩天台「激戰」 麥子樂除剩內褲勁尷尬 (16:13)

由麥明詩、麥子樂、黃德斌、陳雅麗、黃又南領銜主演的「亞洲心動娛樂」網劇《逐流時代》，開播以來話題十足，其中近年轉戰法律界的麥明詩，在劇中跟麥子樂與黃德斌的情慾戲亦成為熱話。繼麥子樂與麥明詩的激吻戲後，日前播出2人在天台「激戰」場面，尺度大膽；拍攝期間麥子樂身穿肉色內褲上陣，難怪他大叫尷尬。

劇情講述麥子樂與麥明詩在樓梯激吻，邊咀邊到天台，然後情不自禁「激戰」。麥子樂透露拍攝過程順利，埋位前，2人亦溝通好及試了多次位，為了營造出露股視覺，麥子樂只身穿肉色內褲上陣：「我覺得拍呢類戲，通常男仔會比女仔尷尬同緊張，好彩拍呢場戲時，同明詩都合作咗一段時間，感情好好，我哋可以好好溝通，所以拍攝係順利，而且點到即止，一兩take就完成，不過我真係好尷尬，因為依家唔係去游水嘛，我淨係著住條底褲，現場鬼咁多人。」

問到麥子樂可有為今次拍攝而操肌？他指自己一向有操肌，沒有為角色刻意操肌，「冇特別操肌同節食，因為拍呢套戲係夏天，我嘅戲服係著五層嘅西裝，每日嘅排汗量超多，唔使減肥」。

跟麥明詩首次合作，麥子樂大讚對方健談兼醒目：「合作過後，我對她有啲改觀，起初我對佢觀感係好cool，但原來熟咗之後，佢份人都幾熱情，而且仲好好傾。」自入行以來，麥子樂拍過不少感情戲，而且不時挑戰尺度，問到他可有覺得自己艷福無邊？他笑說：「熒幕前我嘅感情好豐富，監製、導演好惜我，畀好多感情戲我，可能佢哋知我現實中冇啩。」

（即時娛樂）