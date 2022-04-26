MIRROR首踏紅館開騷 Lokman盼加場 陳卓賢拒騷肌演出 (17:23)

MIRROR將於7月首踏紅館開騷，隊長Lokman表示若售票情况理想，再加場也不拘；Ian則表示各成員在演唱會前都兼顧不同工作，唯有減少休息時間。（鍾偉茵攝）

男團MIRROR今天（26日）出席《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布今年7月25日至31日、8月2日至4日，在紅館舉行10場演唱會。

受訪時，隊長楊樂文（Lokman）談到MIRROR上次於九展開騷，配合防疫政策，入座率只有70%，希望今次轉到紅館並開四面台，可跟更多觀眾近距離接觸，「若然賣票情况理想，再加場也不拘，總之我們會發揮團體力量，做不同演出」。

副隊長江𤒹生（AK）難忘出道第1年開騷，除了團歌之外，都是唱別人的歌，好開心MIRROR如今累積多首獨唱和合唱歌，但也不排除演繹別人的作品。問到未有個人作品的成員，會否在開騷前出歌？Lokman說：「溝通中，盡力做，現在我們已開會，想提早做準備，傾緊做不同組合，個個都有不同想法，所以嘉賓方面就未必會請，否則個騷做5小時都未完到。」

陳卓賢（Ian）指各成員在演唱會前都兼顧不同工作，唯有減少休息時間。AK笑指李駿傑（Jeremy）忙於練大隻，準備上紅館除衫半裸唱《半》，Jeremy口窒窒說：「係囉…不知，我冇講半裸。」惹來其他成員起哄，連帶Ian也被追問會否騷肌？他推卻說：「應該不會，我已經安排演唱部分，不太適合裸露，演唱會不一定要用裸露做賣點。」Edan再狙擊Jeremy：「他是履行承諾，不是裸露。」

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（即時娛樂）