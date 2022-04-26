MIRROR挑戰紅館四面台 畏高姜濤AK盼避過「飛船」 Tiger自爆欠方向感 (19:31)

AK（左圖）和姜濤同樣畏高，他們希望在紅館演唱會能避過「飛船」環節。（鍾偉茵攝）

男團MIRROR將於7月25日起首踏紅館開演唱會，合共演出10場，勢掀撲飛熱潮。MIRROR的12位成員今天出席完演唱會記者會後，便接受商台謝茜嘉（嘉姐）主持的《叱咤樂壇》訪問，嘉姐笑言MIRROR近日亮相連串活動，以「報復式」回饋鏡粉（粉絲暱稱）。

12子各自分享心目中的紅館騷，副隊長江𤒹生（AK）表示今次是MIRROR首次挑戰紅館四面台，柳應廷（Jer）亦渴望嘗試不同舞台機關，隊長楊樂文（Lokman）則希望演唱會令觀眾看得開心：「希望帶大家一齊進入我哋世界，同大家開開心心咁玩。」

人氣王姜濤和AK向來畏高，去年他們在九展開騷，要上「飛船」近距離跟粉絲接觸，當時已令半天吊的姜濤嚇呆。嘉姐問到今次會否再有「飛船」飛入紅館？姜濤聞言即口窒窒說：「上次飛船都真係驚，今次都諗過要唔要同演唱會導演講，因為紅館會再高啲，如果再嚟一個飛船，到時睇吓點啦，可能到時我同AK會喺下面，所以今次都要諗諗先。」

AK補充說：「因為我哋開過一次會，粗略講過可能想做啲乜嘢，的而且確有諗過向高發展，但因為九展係叫二樓，紅館係山頂，個高度差好遠，咁我提議可唔可以盡量就避一避，的確有講過嘅！」在旁的王智德（Alton）則搞笑說：「MIRROR好自由㗎嘛？係咪？其實我係持贊成票，有幾高得幾高。」邱士縉（Stanley）則問AK及姜濤：「畏高點算？你哋有冇諗住點樣拆？」AK說：「加多兩條橡筋…安全帶囉！」

邱傲然（Tiger）自爆本身欠方向感：「我本身冇乜方向感，再去埋四面台，我就好驚會跳跳吓唔見晒啲人。」在旁的陳卓賢（Ian）則搞笑建議到時在紅館放指南針。

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（即時娛樂）