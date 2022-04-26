以諧星身分成為香港國際電影節焦點影人 吳君如嗌激動 (19:50)

第46屆香港國際電影節（HKIFF46）將於8月15日至31日舉行，為期17天，今天（26日）大會公布焦點影人是影后吳君如。以諧星形象深入民心的吳君如，從影多年演出電影逾140部，成為香港電影史上累積票房收入最高的女演員，她不僅創造了無數經典喜劇角色，兼任幕後製作人同樣能獨當一面，展現當代女性靈巧多變的面貌。

今屆焦點影人回顧展，將放映吳君如參演的10部經典作品，包括《霸王花》、《四面夏娃》、《古惑仔情義篇之洪興十三妹》、《望夫成龍》、《朱麗葉與梁山伯》、《江湖告急》、《愛君如夢》、《金雞》、《歲月神偷》及《媽媽的神奇小子》。吳君如今天（26日）在Ig留言：「我以諧星，喜劇演員身分，得到焦點影人呢個榮譽，係令我最激動！」

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「吳君如一直敢於挑戰不同角色，由豁達妓女、黑幫首領以至慈愛母親，以細膩演技呈現平凡人物的非凡層次。她在演藝事業的蛻變，見證着香港主流電影工業的更迭起伏，憑女性觸覺及個人意志自創新天，成為華人地區最具影響力的女星之一。我們很榮幸能夠邀請她成為第46屆香港國際電影節的焦點影人。」

（即時娛樂）