王敏奕現身為婚變傳聞解畫 老爺曾志偉冇擔心：明知假 (21:30)

無綫總經理曾志偉的兒子曾國祥，與王敏奕由拍拖至結婚一直甜蜜恩愛，但近日王敏奕被發現突然刪除社交網上與曾國祥的所有合照，又疑洗走手指的「婚戒」紋身，加上兩人婚後經常分隔兩地，惹起婚變揣測。其後，王敏奕拍片曬手指的紋身，照片消失後亦再重現，她更強調與老公無事。今天（26日）王敏奕出席新劇《婚後事》拜神再次否認婚變傳聞，並且大騷「婚戒」紋身，連老爺曾志偉也驚喜現身撐場。

志偉與新抱王敏奕一同受訪，問志偉是否特意來撐新抱場？他笑稱：「新抱不用撐，她那麼多工作做。」又說自己是來撐監製林肯，他不記得此劇王敏奕有份演出。談到兒子與新抱的婚變傳聞，志偉坦言沒留意，因為明知傳聞是假的，「我前一晚才跟他們吃飯，第二日就說他們離婚了，我心想不是吧，時代真的進步得那麼犀利？夜晚打架呀？還要衰到我問兒子，他不覆我。（是否都擔心？）當然不擔心，我從來不信假新聞，得啖笑。」王敏奕就代丈夫解釋，因為有時差故沒回覆。

王敏奕亦親自否認婚變，她解釋刪除社交網上相片只是因為工作關係，想以工作相為先，沒想到此舉會令大家擔心。她更展示「婚戒」紋身，證明沒有洗走。問老公曾國祥可知道這件事？王敏奕說：「老公現時在英國工作，不過他剛回來一轉。事後我有轉發給他看，大家都是得啖笑。」

對於在劇中跟羅子溢及羅天宇分別有不少親熱戲，王敏奕被問到老公是否不能看時，志偉即搞笑搶答：「所以無眼睇走了。」王敏奕稱老公一向不會干涉她的工作，所以不用備案。

（即時娛樂）