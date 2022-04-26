薛家燕化身Captain Nancy行善 義賣珍藏服飾助基層 (22:54)

薛家燕再次化身Captain Nancy發放愛心，向香港市民傳遞正能量。家燕姐與新城電台將於5月1日舉行《Captain Nancy愛心基地》活動，當中包括「Captain Nancy影畫廊」、「Captain Nancy演藝博覽館」、「Captain Nancy戰衣造型展」等。日前家燕姐忙於整理其過千套珍藏衣服，精挑細選以供展覽及義賣之用，她表示每套服飾都極具紀念價值，有拍攝《食神》、《真情》、《皆大歡喜》及《十月初五的月光》等的私伙戲服，故揀選期間勾起不少回憶。她稱是次捐出珍藏義賣，希望能籌得善款予受惠機構，幫助有需要人士。

家燕姐坦言個人的力量很渺小，希望盡一點心意凝聚各界善心同心協力，支援基層社區對抗疫情。她希望以Captain Nancy身分再次身體力行，帶領全民抗疫，這次義賣活動屬慈善性質，所有參與者不會收一分一毫，不扣除任何成本，目標募集超過十萬元善款，所有收入全數捐贈給莒光文化服務基金作為日常救援資金，為在疫情中提供及時雨向有需要的家庭送上緊急，直接及實際的支援，解決燃眉之急。

「Captain Nancy戰衣慈善熱賣」活動將於5月1日晚上9時在《Captain Nancy愛心基地》中以直播形式舉行，屆時直播主持陳沈沂（ViVi）、范振鋒與太太李思欣會一同參與，跟家燕姐細說往事，並會介紹家燕姐最心愛及最珍貴的20件晚裝。

（即時娛樂）