姜濤生日慈善應援 姜糖助養孩子改善生活脫貧 (23:08)

4月30日是姜濤的23歲生日，被稱為「姜濤誕」的日子，姜糖（粉絲暱稱）給姜濤最溫暖的生日祝福，有處處見姜濤「打卡」的應援外，慈善應援為「姜濤誕」增添意義。「香港國際培幼會」Facebook專頁分享了姜糖行善，因應姜濤呼籲：「今年我希望你們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以，我們更應該傳遞我們的愛心和力量。」一名姜糖以姜濤名義助養6名在發展中國家的小朋友（為期一年），希望可以為孩子及其家庭帶來溫暖同曙光，以實際行動響應同支持偶像的意願！

據「香港國際培幼會」網上資料，每月助養一個小朋友240元，助養6個孩子，為期一年合共17280元。助養孩子，可以在教育、幼兒發展、終止暴力、性與生殖健康及權利、技能訓練及青年促進改變共六個範疇，幫助孩子、其家庭及社區，長遠改善他們的整體生活質素，讓他們得以脫貧自立。

行善因應個人能力，不分大、小，捐一個飯盒給有需要人士一餐溫飽同樣有意義。另有鏡粉設計了應援物品以慈善義賣賀姜濤生日，關心基層出一分力，籌得3500元，在基隆茶餐廳買飯券，老闆娘Cat姐會安排派給區內夜青。原來Edan的「爵屎」（粉絲暱稱）也有到茶餐廳贊助飯券。

（即時娛樂）