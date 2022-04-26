觀眾認同重要過攞視后 李施嬅獲未婚夫陪伴對抗病魔 (23:51)

李施嬅與陳山聰主演的劇集《金宵大廈》贏得口碑，更獲網民推舉為2019年「TVB年度神劇」，事隔兩年，他們再度合作的《金宵大廈2》播映，令觀眾期待。身為女主角的李施嬅認為兩劇無論在製作及故事內容都很不同，難以比較，她只抱順其自然心態，亦沒想過要超越上一輯，最重要觀眾喜歡、看得開心、有好的迴響已心足。

上次她分飾兩角，在《金宵2》卻挑戰一人分飾三角，李施嬅指今次的角色比上輯更複雜，演起來難度高很多，壓力來自於角色之間的轉換，因今次的人物角色性格都是全新的，所以要重新揣摩，雖然事前做足功課，但演那麼多角色其實很大壓力，有時真的拍到頭都爆，有段時間更感到很沮喪，所以只能盡量叫自己放鬆心情。當年她在無綫頒獎禮憑《金宵》奪得「最受歡迎電視女角色」，並獲網民選為「民選視后」，會否希望以《金宵2》再挑戰視后？李施嬅坦言這個不是目標，不會想了，「這個我已經擺低了，有當然開心，無也不會世界末日，最緊要是得到觀眾認同，看到他們留言讚我演得很好或演技有進步，這已很有滿足感」。

對於再度跟陳山聰合作，感覺有何不同？李施嬅笑言：「今次有很多親熱戲，多到我都忘記惜了多少次，不過對住山聰是很安全，完全不會有不舒服的感覺，而且監製知我比較怕醜，所以有些場口幫我安排了替身。但不知為何今次有很多浸浴戲，有次更試過浸了整晚，浸到我甩皮。」她稱拍親熱戲前不會刻意跟未婚夫車崇健備案，對方明白只是做戲，亦不會要求她減少拍親熱戲，「他很支持我，知道我熱愛我的工作，所以不會阻止我去做我想做的事情」。

問到未婚夫有何吸引之處，李施嬅坦言喜歡對方簡單、有上進心和心底好，而且大家在對的時間遇上都是一個緣分。兩人去年初宣布婚訊，無奈因疫情令婚期受阻，她表示不心急，因覺得只要認定了對方，何時舉行婚禮也沒所謂。至於夢想中的婚禮，她稱拍劇結過很多次婚，現實中簡簡單單便可，不想太複雜。李施嬅表示婚後會兼顧家庭與事業，繼續她最喜歡的演藝工作，「我覺得胡杏兒很厲害，又工作又生3個，超人一樣，證明了是可以做到的，但我應該追不上，哈哈。（你們也有計劃婚後做父母？）順其自然，目前首要是醫好我的病，否則想都不用想」。

談到她早前透露患上自體免疫系統疾病，李施嬅坦言由知道至接受治療的過程中當然會擔心和不開心，因為演員的眼睛變了樣就工作不了，但也很感恩朋友圈中有很多叻的人，給予很大幫助，加上她向來性格樂觀，覺得每樣事情始終都會過的，「病情最嚴重時是一日吃5、6餐都不肥，並出現手震、心跳快、緊張、肝臟功能衰退，還會侵蝕肌肉，整個人很消瘦，不過現在已沒事，情况好了很多，當我見到眼睛有好轉時，覺得前路是光明的，而且之前甲狀腺問題已痊癒」。除了保持正面心態，身邊人支持同樣重要，李施嬅稱未婚夫跟她一樣性格樂觀，覺得什麼都能解決，是充滿正能量的人，所以也不太擔心，並在她患病期間擔任其私人教練，教她做運動強壯身體，「兩人在一起，一定是互相照顧、幫忙」。李施嬅患病最不開心是影響了工作，去年9月至今已停工半年多，她稱英國導演Bizhan Tong執導的喪屍片預計8、9月才開工，相信自己屆時已康復，可以參與拍攝。

（即時娛樂）