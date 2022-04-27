黃宗澤紐約電影電視節奪「最佳男主角」優異獎 (13:45)

黃宗澤（Bosco）憑劇集《非凡三俠》，於「紐約電影電視節2022」奪得「最佳男主角」優異獎。他表示獲獎一定要多謝已故導演鄧衍成（Billy）︰「《非凡三俠》是他的遺作，全靠他拍得那麼好，我才有機會得獎，算對他有交代。我同時要多謝編劇陳十三，寫一個那麼好那麼新穎的劇本，令大家有共鳴。」

Bosco回憶第一次收到入圍通知正是愚人節，他當時問樂易玲是否大整蠱，及後看到對方傳來的證據即感動得眼泛淚光。他說︰「做演員多年，沒想過會在國際盛事上有提名，到通知我有獎，我正在買餸，時間次次好錯。不過，我今次收到電話時很淡定地反問『係咩？哦』，回家吃完飯才致電朋友。我一向沒想有沒有獎，不去想時反而有獎，是一個震撼彈！」

由於疫情關係，頒獎禮將在網上舉行，Bosco坦言有點可惜，但有獎開心之餘亦是一個肯定，未來會繼續做好本分，演好每套作品。正在拍攝《疊影追擊》的他因拍攝時多次從高處跳下致膝蓋受傷︰「膝蓋有塊骨移了少少位，骨撞骨，軟組織有些發炎。」Bosco本來需停工一星期，但他見第五波疫情已拖慢了拍攝進度，決定繼續開工，拍攝時提醒自己小心點。

（即時娛樂）