金宵2｜胡鴻鈞演陰森裁縫被讚可塑性高 網民︰非正常人類角色專業戶 (14:36)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚（26日）播出第9個單元《嫁衣（上）》，講述胡鴻鈞飾演的裁縫旗袍師小程對連詩雅飾演的科雲一見鍾情，為抱得女神歸不惜使盡心計，令科雲得悉未婚夫有外遇，最後投向他懷抱。兩人在劇中的表現獲觀眾讚賞，連詩雅穿上旗袍後仙氣十足；胡鴻鈞表情陰森、邪氣，被指可塑性高，是「非正常人類角色專業戶」。

胡鴻鈞為演好裁縫角色，拍攝前專誠學藝，學習如何幫客人度身、如何使用衣車及以繩結成鈕扣等。他說︰「很難控制衣車的速度和走勢，容易走歪，我很驚會車到手指，要學習克服恐懼。」

至於陳山聰、李施嬅的主線發展亦愈來愈緊張。Maurice（陳山聰飾）面對MIA的進逼，決定自我犧牲成全Joey（陳山聰分飾）與Ella（李施嬅飾）。不過，畫面所示MIA帶走的應是Joey，加上陳山聰在劇中接受「洗腦」酷刑時，Ella未有「共感」反應，顯示Maurice與Joey可能調換了眼鏡及身分。

李施嬅飾演的60年代女醫生向陳山聰分飾的男病人致歉時，展示淒美喊功。監製葉鎮輝表示男病人一句「我相信你喺呢個世界裏面，一定會搵到你嘅幸福」，將是其身分之謎的極大線索。預告片中，Ella在黑白世界遇上危機，生死未卜。

（即時娛樂）