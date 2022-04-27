曾江《四個小生去旅行》記招上被謝賢掌摑 震驚娛樂圈 (17:18)

老戲骨曾江今天（27日）被發現倒斃在尖沙嘴九龍酒店的檢疫房間內，死因有待確定。從事演藝工作超過60年的曾江，2015年與謝賢（四哥）、胡楓（修哥）及Joe Junior，為無綫拍攝旅遊節目《四個小生去旅行》。曾江當年拍攝時因痛風發作要撐拐杖，其間騎越野車時因發生意外致流鼻血4小時而入院，之後要坐輪椅完成拍攝，由四哥、修哥及Joe Junior輪流推住。

4人後來在節目記者會上重提事件，四哥表示拍攝時已不愉快，指曾江身體不適要坐輪椅是扮病，他為節目錄音時又被曾江指他阻收工。四哥愈說愈激動，更想打曾江一巴，坐於四哥及曾江中間的修哥隨即勸交，混亂期間修哥的眼鏡給弄歪，四哥怒氣沖沖離開。

事件震驚娛樂圈，四哥多年後重提此事時，爆當年掌摑曾江只是做戲，是宣傳伎倆，自己只是被擺上枱，他其實與曾江十分老友，事後請曾江吃雪糕。不過，曾江就表示事前沒夾好，他被掌摑十分驚訝。掌摑事件後3年，謝賢、曾江冰釋前嫌，約埋修哥同枱食飯。

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（即時娛樂）