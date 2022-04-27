曾江離世｜憑《竊聽3》奪最佳男配角 染髮廣告經典對白成追憶 (16:50)

原名曾貫一的藝人曾江，今天（27日）被發現倒斃尖沙嘴檢疫酒店房間。曾江從影逾60年，是粵語片當紅小生，並演出多個經典角色，包括《射鵰英雄傳》中的「黃藥師」、《英雄本色》的「堅叔」等。最令觀眾留下深刻印象，必定是他在染髮廣告中的演出，當中「逐漸變黑又得，立即變黑亦得，得咗！」更是經典對白，至今仍為人津津樂道。之後，曾江在2013年及2019年再拍攝染髮霜廣告，2019年的染髮霜廣告與方中信一同拍攝；而曾江最後一個廣告，則是去年他和MIRROR成員邱士縉拍攝。

演技出眾的曾江，於2015年憑電影《竊聽風雲3》榮獲香港電影金像獎最佳男配角，曾江當時說：「多謝熱愛香港電影人士，佢哋用心用力將香港金像獎搞到轟轟烈烈，佢哋工作好多人忽視，我哋作為電影界應該要多謝佢哋，當然要多謝評審，多謝咁多年嚟工作伙伴，冇佢哋包容、協助及合作，我哋點可以做好我哋工作呢？無論係台前幕後工作伙伴，我多謝佢哋，更加當然多謝支持我咁多年觀眾，最緊要係要多謝佢（手指指向天），多謝佢畀我健康，冇健康我又點可以工作呢？希望佢繼續支持我同畀我健康，我喺呢度見到好多熟口熟面朋友，好高興可以一齊同一個時刻及地點，同我一齊感受今次榮譽，多謝。」曾江於2007年在第十六屆香港舞台劇獎，奪得最佳男配角（悲劇/正劇）殊榮。

曾江的感情生活亦豐富，他擁有3段婚姻，首任妻子是馬來西亞籍的馬戲團團員藍娣（張萊娣），婚後育有一子，惟婚姻維持約10年便告終；曾江第二任妻子是專欄作家鄧拱璧，婚後育有女兒曾慕雪，曾慕雪是舞台劇演出，而曾鄧婚姻同樣維持10年；曾江於1994年跟焦姣結婚，2人婚姻維持至今。

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（即時娛樂）