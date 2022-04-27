《聲夢2》面試片段曝光 從逾千人挑選23名精英 森美讚參賽者多元化 (19:21)

無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇2》正式登場，經過近1年籌備及多重遴選，製作組從逾1000名本地及海外參賽者中，挑選了23名學員，年紀最小一位僅13歲。

《聲夢2》遴選評判陣容包括無綫高層曾志偉及樂易玲，還有李幸倪、郭偉亮、陳奐仁、Johnny Yim、舒文、伍仲衡、著名排舞師Sunny Wong及著名美術指導馬光榮等。

無綫娛樂新聞台昨晚播出部分遴選片段，片段所見，今季除了有跳唱之人外，不少參賽者自備樂器自彈自唱，其中一名參賽者輕鬆地以小提琴拉奏出李克勤歌曲《月半小夜曲》，功架十足。除了表演，參賽者還要入錄音室錄歌試真章，考驗相當全面。

在23名《聲夢2》學員中，已有4名落實入圍，她們是在《聲夢JUNIOR》中表現出色的Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及 Kiele（鄧曉殷）；現時13歲的Charlotte更憑在JUNIOR決賽，唱跳《跳舞街》一鳴驚人而獲激讚。

郭偉亮接受娛樂新聞台訪問時表示，對於僅4位學員直入《聲夢2》感到遺憾：「畀我揀起碼有10個可以入，例如Elsa（劉芷晴），佢唱得好好，見到佢次次入唔到都喊得咁犀利，我都覺得好慘；仲有Vici（莊殷玥），佢最尾同Kiele係叮噹馬頭同分攞第四，我覺得佢好應該入《聲夢2》，佢性格幾啱做呢一行，最可惜係Aster（劉芷君），有樣有身形，表演慾又強。」

眼見JUNIOR學員有潛質的大有人在，製作組經過考量，最後決定開放機會讓JUNIOR成員參加遴選。當中表現較為亮眼的，包括Aster、Vici、Jasmine（冼奕瑜）、Nicole（張嘉悅）和Elsa。當中Aster及Vici「舞」功而獲評判點名稱讚，看來Aster大有機會「翻盤」殺入《聲夢2》。

《聲夢》主持森美受訪時亦大讚《聲夢2》入圍學員實力比起上屆更為多元：「上屆Windy（詹天文）唱聲樂好勁啦，今屆唔單止有聲樂勁嘅，仲有Rap啦、跳唱啦，甚至連演奏級都有。」

（即時娛樂）