曾江離世｜Joe Junior嘆老友記不辭而別 讚曾江為人爽直真性情 (19:55)

曾江今天（27日）突然離世，被發現倒斃於檢疫酒店房間內，消息震驚娛樂圈。曾和曾江合作拍攝綜藝節目《四個小生去旅行》的Joe Junior，對於好友突然離世，Joe Junior起初也不太相信，後來看到報道證實死訊，感到惋惜和不開心，他不捨得老友記突然離開。

Joe跟胡楓（修哥）、謝賢（四哥）和曾江，在2015年飛往外地拍節目，4人中Joe的年紀最小，獲其他3名「大佬」照顧，就算當年發生小爭執，根本是好小事，大家已沒放心中。

拍完節目後，他們偶爾有見面約飯局敘舊，雖然未必次次齊人，但間中互傳短訊慰問。對上一次「四個小生」見面，是去年8月私人飯局，當時他們談天說地傾不完，一齊回顧以前片場拍戲趣事。Joe說：「熒幕前，曾江過往演好多角色，可能予人不易親近感覺，我私下認識的他，其實很大情大性，說話爽直，真性情，不愛轉彎抹角，所以跟他做朋友很開心。飯局上，我和修哥唱懷舊歌，曾江和四哥多數聽，但曾江偶爾興起，都有跟着唱幾句。」

Joe嘆老友不辭而別，提醒大家要多留意身體健康，平日他最愛與太太行山當運動，還記得要保持開朗心境。

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（即時娛樂）