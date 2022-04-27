群星哀悼曾江 古天樂：未消化到呢個消息 張兆輝：謝謝你的教導 (20:43)

曾江今天（27日）猝逝消息震驚娛樂圈。不少曾和他合作的後輩，紛紛在社交網悼念，跟曾江合作過電影《竊聽風雲》的影帝古天樂說：「他是個跨越不同年代的好演員、好前輩，剛剛收到呢個消息仲未消化到，當然覺得好哀傷和惋惜，希望前輩一路好走。」

任達華曾跟曾江合作電影《邊緣行者》和《源生罪》，任達華對曾江猝逝感震驚和心痛：「他是讓我非常尊敬的長輩，演藝圈裏永遠閃光的前輩。永遠無比的敬重和懷念他。曾江老師，一路走好。」

張兆輝在社交網貼相悼念曾江，二人在劇集《神勇CID》合作過，該劇亦是張兆輝首部擔正男主角作品，他寫道：「那時候心情非常緊張、見到一位表面非常嚴肅前輩曾江，心裏更驚、一星期熟絡之後，原來人很風趣，又樂於教導後輩的一位前輩，謝謝你的教導，有幸我的第一套作品同你合作，一路走好，懷念你…」

譚耀文亦在社交網悼念曾江：「Ken哥：仔！人生好似打一場波咁，未到最後到唔知輸定贏！一定要鬥落去！這是Ken哥曾經對我指點的一席話，到而家我都記住！仲好記得初入行時，我好奇你唔使帶劇本入廠，都可以咁勁的那份無知！在你身上學到的是那份熱誠和專業精神，雖然你好少說話但多做事，正正你的那份Cool又帶點不羈，已經在你一生中作出了完美示範給予我們知道，演員本來就應該要有呢浸除。Ken哥令我們獲益良多，貢獻深厚 #非常不捨 #一路走好 #你永遠值得我們敬重的好前輩。」

另外，曾江去年曾和MIRROR成員邱士縉（Stanley）合作拍廣告，Stanley今晚在Ig限時動態留言：「好突然，RIP 曾江叔，謝謝你的教導。」而Stanley今天出席活動時表示，聽到這個消息很震驚，當時不覺曾江叔健康有異樣，而且思維清晰，行得走得。Stanley稱曾江叔很願意提點後輩，雖然只是拍廣告，但執著每個細節，更會主動跟導演溝通，令他十分敬佩。

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（即時娛樂）