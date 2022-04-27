曾江離世｜胡楓慨嘆：又唔見咗一個好朋友… (21:40)

胡楓跟曾江相識多年，對於曾江猝逝，修哥慨嘆：「又唔見咗一個好朋友。」（資料圖片）

跟曾江相當老友的胡楓（修哥），聞悉對方離世消息時，一時間也不知怎回應，修哥接受無綫娛樂新聞台電話訪問時說：「哎呀！真係……唉，我都唔知點樣講。（對上一次何時見曾江？）我嘅演唱會佢做我嘉賓，之後我再約佢食飯，差唔多幾個月之前。（當時曾江叔健康及精神狀况如何？）冇事㗎，冇事㗎！（曾江叔由新加坡返港？）佢周圍去㗎，喺香港都有做嘢，好多工作，我都唔知…唉…又唔見咗個好朋友。」

修哥、曾江、謝賢和Joe Junior合作《四個小生去旅行》深受觀眾歡迎，問修哥拍攝時可有難忘回憶？修哥說：「唔單止拍呢個節目，大家之後都有聯絡傾偈食飯，佢演戲又好，做嗰樣似嗰樣，唔單止係似，係演技非常好，曾江就係一個咁嘅人，演乜似乜。」

身為後輩的余安安對曾江叔離世感到愕然：「你知我哋細細個睇佢嘅戲，後來有機會同佢合作，佢成日同我哋玩及傾偈，希望佢一路好走。（相識多久？）起碼識咗30年，佢好玩得，好鍾意講笑，好惜我哋。」

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（即時娛樂）