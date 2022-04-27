MIRROR官方歌迷會5月成立 12子「飛債」纏身 (22:03)

由ViuTV前總經理魯庭暉「揸弗」出任行政總裁、電盈旗下的新公司MakerVille，今天（27日）舉行盛大發布會，旗下藝人大曬冷，包括：人氣男團MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR、強尼、練美娟、沈殷怡及陳俞希等，其他出席嘉賓包括：杜琪峯、游乃海、鄭保瑞、毛舜筠及彭秀慧等。

活動上，大會播出兩套焦點劇集花絮，包括由姜濤與陳卓賢掛帥的《季前賽》，以及呂爵安和魏浚笙「半裸」騷肌演出的《i.SWIM》，並找來兩劇監製袁劍偉和馮志強作分享。電影方面，就有由林家棟、楊樂文（Lokman）主演的《命案》。

監製杜琪峯被問到可熟悉MIRROR時，他笑說：「好像多了點，經常提他們，MIRROR已經通街都是，閃去哪裏都見到他們，幾討厭，日前還有人問我有無演唱會飛。」活動尾聲，MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR演出助興。壓軸登場的MIRROR更首次現場演繹新歌《Innerspace》，並宣布MIRROR官方歌迷會將於5月成立。

各成員本身都有自己後援會，副隊長江𤒹生（AK）坦言公司要管理12個歌迷會，的確是有點難，相信公司會處理好，他們亦會幫手和歌迷會之間磨合。

自昨天（26日）公布紅館演唱會日期後，MIRROR各成員亦「飛債」纏身。AK表示有位以前坐隔籬位但話都不多句的中學同學找他要飛，但最厲害的是江媽媽：「我阿媽跟我說每場要5張，我說我在哪裏變給你？」陳瑞輝（Frankie）和邱傲然（Tiger）同樣被連對方叫什麼名字都不知的小學同學找上門。

盧瀚霆（Anson Lo）笑指親友一開口便很「狼死」，有位舅父更向他要求50多張，但他連同住的家人也滿足不到，故只能對他們說盡力；Lokman表示最恐怖的是，朋友搭朋友的親戚要飛，以及使出情感攻擊。問到會否加場應付飛債？他說如果反應好，是有機會的。

（即時娛樂）