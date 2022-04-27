193為「Cafe呃錢論」解畫 COLLAR唔會視STRAYZ為競爭對手 (22:43)

組合ERROR今天（27日）出席由魯庭暉出任行政總裁、電盈旗下的新公司MakerVille發布會，被問到在新公司有何搞作時，吳保錡盼唱兒歌，被其他成員笑指是「MakerVillie區瑞強」；肥仔（梁業）表示要做新公司「洪金寶」，但成員取笑是「香港沙包王」；193（郭嘉駿）則希望可以環遊世界拍綜藝。

ERROR亦受MIRROR演唱會門票困擾，笑言多到以為自己做快達票，保錡笑指對方通常開場白都是：「很久沒見，有點事想你幫忙。」有的還指定位置，他立即封鎖對方。阿Dee（何啟華）則自爆收到跟MIRROR的共同朋友撲飛信息，但一秒便刪除，對方應該是想找Edan（呂爵安）。ERROR又透露計劃今年開演唱會。

193開設的Cafe最近是非不斷，他回應網民指其食店食物貨不對辦時，193回應稱Cafe向來都是呃錢，如果要便宜的話，可以吃兩餸飯，結果再惹來爭議。193對此說：「別人要針對都無辦法，百貨應百客，要去就會去，仲有我想澄清，我只是用『呃』字代替『賺』字，大家就認真了，但其實我不是認真的。」

同場的女團COLLAR相隔3個月，再度公開演出，隊長Gao（沈貞巧）表示心情非常興奮，因《Call My Name!》在出道記者會後，便沒有再現場表演過，她們盼多與粉絲見面，但都要視乎疫情。至於原訂3月的演唱會，現延至年底舉行，但最終日期都要看疫情。

提到另一隊由《全民造星IV》成員組成的女團STRAYZ誕生，COLLAR不覺得對她們有影響，亦不會視對方為競爭對手，反而很開心，因大家都認識，而且曾在比賽中努力、打拼，有多些女團出現是好事，大家可互相學習。Winka（陳泳伽）又透露她們在新公司會作全方位發展，例如安排了她們試戲，並預告COLLAR成員稍後有機會參與戲劇演出。

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（即時娛樂）