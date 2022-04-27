無綫奪「2022紐約電視電影節」12獎項 (21:25)

電視廣播有限公司（無綫電視）於「2022紐約電視電影節」榮獲12個獎項，包括1個金獎、2個銀獎、4個銅獎及5個優異獎，其中《2020東京奧運會》形象宣傳片及《2022北京冬季奧運會》節目宣傳分別於體育節目宣傳片組別獲得金獎和銀獎、《聲夢傳奇》節目宣傳於娛樂節目宣傳片組別得銅獎、《刑偵日記》片頭設計於娛樂節目片頭組別獲優異獎、《青春不要臉》於最佳剪接組別得銀獎、《青春本我》於兒童/青少年節目組別獲銅獎、《衝上雲霄大選》於特備節目組別得優異獎、《刑偵日記》於最佳節目執導組別獲優異獎、《尋人記》於歷史及社會紀錄片組別得銅獎、《無窮之路》於最佳節目敍述組別獲銅獎、《新聞透視：開放生育》於人權紀錄片組別得優異獎、《無耆不有：以老護老》於社會實況紀錄片組別獲優異獎。

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示：「TVB製作團隊的努力成果能蜚聲國際，證明我們的製作標準一直處於國際水平。今年多個製作都有好成績，是再一次對我們整個團隊的肯定。2022年是TVB 55周年的重要里程碑，我們將會全力以赴，繼續為觀眾帶來更多元化、更高質素的節目，期待日後再次把本地製作帶到國際舞台。」

《無窮之路》主持人陳貝兒亦分享感受：「感謝大會。感謝我們團隊的努力，很榮幸能夠參與其中。我們定必會繼續用心製作，讓世界知道更多中國故事。」

（即時娛樂）