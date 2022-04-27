王丹妮爭影后沒壓力 廖子妤拍《梅艷芳》增知名度感光宗耀祖 (23:23)

王丹妮與廖子妤合作拍攝電影《梅艷芳》成為好友，兩人更憑該片雙雙獲提名競逐「第40屆香港電影金像獎」獎項；王丹妮入圍「最佳女主角」及「最佳新演員」候選名單，廖子妤則分別以《梅艷芳》及《智齒》角逐「最佳女配角」。

王丹妮早前憑《梅》片於「香港電影導演會2021年度獎項」獲「最佳新演員」，今次在金像獎獲兩項提名更被視為熱門，但她表示未有感壓力，「無論誰人得獎，我都會替他們開心，自己亦會更努力去做。對獎項我沒有壓力，反而覺得是一種動力，我睇好家姐（廖子妤）得獎，見她多年來一直都很努力」。王丹妮自覺幸運，首次拍戲已獲提名爭獎，她稱只想保持初心做好本分，希望不會辜負團隊和觀眾的支持。「如果得獎是額外獎勵，打算請團隊一齊食飯慶祝，不過要視乎疫情；即使沒有獎也有很大收穫，就是讓我學到不少寶貴經驗」。

廖子妤從馬來西亞隻身來港發展10年，對成績單感滿意和感恩，總算對鄉親父老有所交代。廖子妤認為最大得着是《梅艷芳》令更多人認識她，自覺有「賺」兼光宗耀祖，禁不住興奮自讚好叻女，「人不能夠太貪心，太貪只會分薄運氣，所以我順其自然不強求獎項」。被嘲「自己打自己」，廖子妤笑言手掌是肉，手背也是肉，很難揀看好自己哪部作品較出色，故交由專業團隊作決定，相信她用心去做大家是有目共睹。

（即時娛樂）