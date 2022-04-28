曾江離世｜女兒曾慕雪殮房認屍 不欲多談檢疫酒店安排 望大家記住父親年輕靚仔兼好戲 (12:38)

縱橫影壇及電視圈逾60年的資深演員曾江，昨天（27日）被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。曾江的女兒曾慕雪今早在丈夫及親友陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。她感謝大家關心其父親，但不欲詳談事發經過，稱家人仍在消化事件，希望父親能給了大家好的記憶和故事，大家也記住曾江年輕、靚仔、好好戲的一面。

談到曾江事前可有不適時，曾慕雪說︰「幾十歲了，是正常老人家的身體狀態。（有心臟方面的毛病？）少少啦，血壓高嗰啲，也很正常。大家可以放心，他是很貪玩，鍾意食，鍾意去玩，他真的是享受人生，希望大家記得他這一面。今次事件是一個階段。」對於檢疫酒店的安排，曾慕雪稱已成事實，不欲多談，明白很多事不是檢疫酒店能做到或大家想像到會發生什麼事，可能需要大家應變。

她續說︰「很多謝大家關心，我感受到爸爸會感覺到大家對他的愛，希望大家記住他。」曾慕雪表示家人仍在討論曾江的後事安排，偏向低調處理。被問到曾江生前可提及過後事安排，她說︰「爸爸很坦然的，也不怕的，覺得幾十歲了，玩得就玩，食得就瞓。當然，是突然的。」

（即時娛樂）