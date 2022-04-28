梅啟明聲稱被迫遷報警求助 指梅艷芳物品不翼而飛 (15:21)

已故樂壇天后梅艷芳的兄長梅啟明，去年入稟法院指電影《梅艷芳》片商涉侵權及商標，導致他與母親梅媽覃美金不和，梅媽後來更登報脫離母子關係。梅啟明之後開記者會指梅媽對登報一事不知情，質疑有人在背後操縱，並報警備案。事件擾攘多時，梅啟明上月曾寫悔過書道歉，向梅媽、老婆及兒子道歉，承諾改過及強調已離開第三者，惟被老婆踢爆講大話。

事件近日再有新進展，梅啟明突然自稱被人迫遷要報警處理。他接受《TVB娛樂新聞台》訪問時說︰「我當時正在上班，媽媽來電說間屋要交番畀人，她要搬走，但不知搬去哪裏。我回家後，發現廳內的東西不見了。媽媽說不知道東西被搬了去哪，因為她仍在醫院。我們商量後決定報警。」梅啟明指梅媽不想搬，並指她是被人擺佈，自己會跟隨梅媽居住。梅啟明又表示他為梅艷芳建立的物品，包括紀念品及私人物品不翼而飛。

報警當日，梅媽的孫仔也在屋內。他不願上鏡，但有受訪解釋來龍去脈。他指疫情下的醫院探病名額有限，要先預留給工人與看護，自己也有段時間不能探望梅媽，並非針對梅啟明令他不能去醫院探望。孫仔又指梅媽的意思是說各散東西，他自己會找地方住，也幫梅媽找地方搬，而梅媽出院後想自己住、與梅啟明一齊住，還是與他一齊住就視乎她決定。孫仔指梅媽沒刻意表明現時的立場，總之目前在醫院休養。

（即時娛樂）