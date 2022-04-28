《金宵2》明晚大結局 Maurice Ella先後喪命 Joey Lydia能否改寫命運？ (16:31)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚播出單元《嫁衣》的下集，胡鴻鈞飾演的裁縫旗袍師小程不擇手段成功追求到科雲（連詩雅飾）後，旗袍店怪事頻生。科雲試店中「禁忌的旗袍」時遭領子勒頸險喪命，該旗袍後來又向科雲揭示小程真面目，科雲傷心離去後，旗袍化身「旗袍科雲」向小程索命，小程情急下以剪刀插向「旗袍科雲」。另一邊廂，科雲遭竹支插傷入院。小程為拯救危殆的科雲，犧牲自己化身男裝禮服長伴旗袍，結局令人心寒。

陳山聰飾演的Maurice及李施嬅飾演的Ella在昨晚一集先後喪命。Joey雖然能生存下來，卻痛得如同死掉；失去Maurice的Lydia，烹煮Maurice生前為她研製的玫瑰咖啡時，終於領悟到一直急於尋找的原來就在身邊。男病人在劇集尾聲時留下一句「如果你同我一樣唔鍾意呢個結局，你會明白就算要付出再大嘅犧牲都想改寫故事」似有弦外之音，令人想起上輯《金宵》中的Coco姐和旭輝、Alex與阿蕭如何努力想改變命運，還是只可望住最愛離世，即使最後二人再以新身分相遇，結局仍未知是喜是悲。監製葉鎮輝曾透露兩季《金宵》有意想不到的關聯，不少網民猜測與改寫命運有關。

對於劇集部分畫面及情節過於重覆，監製葉鎮輝表示︰「希望觀眾看完結局篇最後兩集，會明白之前埋下的心思位，會覺得這個愛情故事很感人。」

（即時娛樂）