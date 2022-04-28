送別「獨臂刀王」王羽 王馨平淚別父親 盼來生再當父女 (16:43)

有「獨臂刀王」之稱的王羽，於4月5日在台北振興醫院病逝，享年80歲，王羽的告別追思禮拜今早（28日）在台灣舉行。

王羽的3位女兒王馨平、王加露和王美怡，為亡父王羽舉行告別追思禮拜，齊送父親最後一程。據台灣傳媒報道，王羽3年前已在醫院受洗為基督徒，追思禮拜儀式今早10時開始，遺照中的王羽身穿黑色上衣，戴了十字架，並舉起右手露微笑。成龍亦有拍片悼念王羽，他大讚王羽的拳腳功夫貢獻有目共睹，同時也照顧和提攜後輩：「我們永遠懷念您，王羽大哥一路好走。」

追思儀式結束後，3姊妹現身受訪。王馨平對於親友在疫情期間前來表達謝意：「我們都是感謝，父親像是大俠般嚴厲，希望我們變成好女孩、潔身自愛，謝謝大家不怕疫情，送父親最後一程。」

王馨平在追思會上致辭時情緒激動，哽咽回憶和爸爸的點滴。王馨平提到王羽從小對3姊妹嚴厲，並注重禮教，從不誇獎她們，長大後才知爸爸非常愛惜她們：「我非常感謝爸爸帶我來這世界上，我希望我們來生還是父女，希望他還是爸爸、我是女兒。」

二女兒王加露則感性說：「爸爸，其實小時候我不敢跟你說話，長大後我不想跟你說話，但今天我準備了好多話想對你說。」她稱自己叛逆性格遺傳自父親，也謝謝父親教她下廚。王加露表示記得在美國時，王羽都會在她的工作室煮飯，每次煮到警鐘大作，但總會炮製一枱好菜，她感嘆：「現在下廚是懷念你的方式。」

另外，王馨平1個月內痛失兩個至親，除了父親於本月初離世，她的舅父曾江昨天（27日）倒斃在檢疫酒店房間內，消息震驚娛樂圈。王馨平在社交網貼了舅父曾江照片：「We will miss you.親爱的舅舅，您實在太瀟灑了...我們會永遠懷念您。」

（即時娛樂）