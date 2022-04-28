曾江離世｜吳彥祖悼首位熒幕父親︰我們有很多共通點 (18:07)

縱橫影壇及電視圈逾60年的資深演員曾江，昨天（27日）被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。成龍、吳彥祖、江美儀、袁文傑、樊亦敏等紛紛在社交平台發文悼念。

成龍分享兩人年輕時合作拍戲的照片︰「在我的整個職業生涯中，我欽佩過很多人，曾江前輩是其中一位。他的形象、演技、尊重及敬業精神，令他成為行業中的常青樹（即是常在電影及電視上出現），也是我們後輩學習的好榜樣。我收到消息後十分震驚和悲傷。我們會想念他，安息！」

吳彥祖在入行首部主演的電影《美少年之戀》中與曾江合作，曾江及太太焦姣當年在戲中飾演其父母。吳彥祖的父親個多月前離世，如今熒幕中的父親也逝世，令他非常難過。吳彥祖說︰「我父親去世一個多月後，我第一位熒幕父親、香港電影的傳奇人物曾江也離世，我非常難過。除了《美少年之戀》，我們也合作過很多電影，包括《形影不離》、《竊聽風雲》系列。作為美國加州大學柏克萊分校建築學院畢業生，我總覺得我們有很多共通點。我在香港發展時，曾江對我很好。我最喜歡的其中一套香港電影《喋血雙雄》，曾江也有份演出。先生，請安息！」

江美儀說︰「能有機會在《火蝴蝶》和你合作，是我的榮幸。你的笑容，你的瀟灑，你的專業，會永留在我心中！願你往生淨土，南無地藏王菩薩🙏🏻南無地藏王菩薩🙏🏻南無地藏王菩薩🙏🏻。」

袁文傑回憶曾與曾江兩度合作，第一次是2001年的《非常好警》，他在戲中以背靠背的方式孭起曾江，拍攝時壓力很大，還被曾江罵了一句，叫他小心點不要把他跌落地。兩人的第二次合作是幾年後的廣告頒獎典禮，他以司儀身分訪問曾江，過程中如世侄般獲對方照顧。袁文傑表示小時候已很愛看曾江演出的粵語長片，覺得曾江演出過的戲、廣告都是大家的集體回憶，盛讚曾江將其近乎一生全獻給演藝。

樊亦敏說︰「曾江前輩，很榮幸能在《勝者為王》2010年劇集中和你做對手戲。劇中你飾演我的丈夫『雷亮』。拍攝過程中，謝謝你的指導，體諒和照顧。鏡頭前您的專業和精湛的演技，使我獲益良多，畢生受用。鏡頭後，您是個既風趣又親切，並常懷赤子之心的前輩。感謝您和一班熱愛演藝事業的前輩們，使我們的影視行業發光發亮。願您安息，謝謝您。」

（即時娛樂）