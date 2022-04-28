周家蔚冇慶祝結婚10周年 余安安弄孫為樂 曾懷疑女兒湊仔方法 (17:25)

余安安、周家蔚、陳凱琳、羅敏莊、車婉婉、湯盈盈，昨晚（27日）為《日日媽媽聲》第2輯錄影。安安稱再做主持更輕鬆，與團隊已有默契，而且當了婆婆後，趁節目了解育兒資訊：「我個孫仔現時10個月大，牙牙學語識叫婆婆了，我好開心，但有時對個女和女婿新潮湊仔方法有懷疑，節目上聽專家講法，理解好多便放心了。」

安安指孫仔肥嘟嘟，得意到令她融化：「我曾經講過，不湊孫，只會玩孫，但現在會幫手湊，一叫即到，乜都不做，想多見孫仔，也擔心自己竉壞孫仔，我愛買衫幫他扮靚仔，然後帶他去公園影靚相。」安安稱女兒有計劃再生，都非常期待：「我當年生兩個，是希望小朋友有個伴，自己湊不覺辛苦，但肉赤個女湊仔辛苦。」

周家蔚以貼身短裙現身，騷弗爆身形。她表示疫情下吃得清淡，體重回落跟10年前結婚時一樣，但自嘲魚尾紋增長了。她指老公洪天明赴內地工作半年，有可能打破上次離港8個月記錄，連3月份結婚10周年紀念都錯過慶祝。

家蔚指兩個兒子開始長大，已能調整與爸爸分隔兩地心情，而天明的歸期要等通關，故有計劃暑假帶兒子往杭州探望天明，她說：「杭州都有小區封城，但我不擔心天明飲食。」

（即時娛樂）