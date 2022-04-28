360秒人生課堂｜抗癌勇士張嘉耀由拒絕治療到頓悟人生：心態決定一切 (17:57)

由林盛斌（Bob）主持的綜藝節目《360秒人生課堂》，今晚（28日）及明晚（29日）的嘉賓，分別為抗癌勇士張嘉耀、商舖創業及投資達人李根興，以及自強不息的視障人士嚴俊傑；這兩集的特邀旁聽嘉賓，則分別為吳香倫、陳永陸及江欣燕等。

投資達人李根興大談其充滿傳奇色彩的創業故事，並以「豬羊鹿」的生鬼比喻，講述自己如何放下專業身段，不顧形象殺出創業血路：「啲專業名銜全部係鹿角，創業有好多難關，你最醜陋嘅嘢會救你一命，記住你要放下鹿角先至會成功。」李根興並以「豬」及「羊」，分別比喻「盡地一煲」及「還有退路」的投資者，讓大家更了解「絕地反擊」的重要性。

已移居澳門與太太生活的34歲張嘉耀，8個月前證實患上淋巴癌第4期，縱然明白世事無常，但由於張嘉耀平日生活節制檢點，不煙不酒兼勤做運動和控制飲食，對突如其來的癌症，令他大受打擊，更一度拒絕治療及向外求助，苦了自己亦苦了身邊人。

直到獲得其契爺苦勸及啟發，加上頓悟到自己人生，還可以有很多可能性，張嘉耀才不再自暴自棄：「我好掛住香港嘅屋企人，於是我變得好積極、好配合（治療），我唔想死，我仲有好多嘢想做。我記得有前輩講過，心態決定一切，所以我選擇咗接納同面對，好得意㗎，你心態變咗，事情亦會因而變化。」

自小已有視障的嚴俊傑，則分享小時候如何在法國扭轉被同學欺凌的命運，回港後如何適應新生活，以及如何以意志及信念力抗逆境衝擊的經驗。

（即時娛樂）