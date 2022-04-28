《百萬》盧瀚霆孖吳浣儀鬥戲 姜濤Ian《季前賽》劇照曝光 (19:25)

ViuTV前總經理魯庭暉出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille行政總裁，MakerVille昨午（27日）舉行發布會，旗下藝人大曬冷之餘，並播出兩套焦點劇《季前賽》和《i.SWIM》花絮。

MakerVille將製作及推出更多不同風格的連續劇，除去年公布的《季前賽》、《i.SWIM》及《冥冥之中》外，還包括正在攝製的《死角》、《野人老師》、《心靈師》及《大誠實家》，以及籌備中的《和解在後》、《全家已讀不回》、《冰上火花》、《百萬同居計劃》、《飛黃騰達》及動畫連續劇《屎撈人》等，各具特色及不同風格。

《百》劇由黃德斌、「教主」盧瀚霆、柳應廷、簡慕華、練美娟、魏浚笙、麗英和徐㴓喬等合演，而老戲骨吳浣儀跟「教主」在劇中有不少對手戲；《季前賽》亦有不少劇照曝光，姜濤、陳卓賢（Ian）、邱士縉和呂爵安鬥騷球技。

實况娛樂亦是ViuTV的「拿手好戲」，MakerVille將製作一系列創新主題真人騷節目，包括《戀愛Staycation》、《我哋係COLLAR》、大型節目《尾二一屆口罩小姐選舉》，以及新一季《全民造星》等。

（即時娛樂）