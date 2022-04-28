黃貫中有意購入自家NFT 老婆朱茵Say No唔准爭 (20:21)

黃貫中（Paul）近日為《黄貫中歌曲翻唱大賽》擔任線上評審，不但逐一回應粉絲提問，也寄語參賽者盡情享受舞台；席間還預告有望於年內推出全新實體專輯，用音樂回饋「中粉」。

談到出自他手筆的《彗星》封面均與狗有緣，他笑言歌迷看到的「四大結晶」只是冰山一角，原來他竟親自繪畫了近60幅畫任君選擇，「我由出世到依家一直都有養狗，所以好鍾意畫狗，今次就順理成章做埋NFT。其實我準備咗50、60幅畀佢哋揀，多到佢哋叫我唔好再畫，所以最後揀咗4幅」。

從傳統歌壇踩入NFT市場，Paul認為元宇宙的創作環境廣闊多元，有助音樂人建構更多可能性：「做音樂做咗幾十年，突然面對一個新媒體，我哋都會緊張，一開始都會有啲擔心，唔知大家接唔接受；不過NFT音樂係一種全新面貌，見到一個全新嘅音樂展現，我覺得好興奮！」

他也笑言正因為音樂NFT《彗星》限量發行2000枚，更突顯每個「寶貝」獨一無二，令他一度不捨「女兒出嫁」：「我好鍾意其中幾個版本，同事都叫我自己買番，我真係有諗過買，不過後來又諗，出歌都係想畀大家聽到，冇理由仲要同歌迷爭，我老婆（朱茵）都鬧我『你唔好啦，搶人哋啲嘢』。」

至於新碟概念，Paul視為一個交代，一份回顧，也希望傳承下去：「對我嚟講係一張成績表，係我呢一生人做音樂嘅成績表，我由1980年代開始出唱片，就快40年喇，我都希望自己有一個里程碑。有啲人會話『你做咗幾十年仲出唱片？』，因為呢個年頭出唱片，真係好勇敢行為，但我認為我唔可以唔出，因為我係一個音樂人，希望呢隻唱片對自己有個交代。他日真係老到結他都彈唔到，我就會叫大家『聽呢隻啦』，希望新專輯可以扮演呢個角色。」他更透露有意再出書，實行以音樂和文字為歌迷送上最窩心的禮物。

（即時娛樂）